Meksika, işgal sırasındaki katliamlar nedeniyle İspanya ve Vatikan’dan özür bekliyor

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, İspanya’nın 500 yıl önce Aztek İmparatorluğu’nu işgali sırasında insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle özür beklediğini açıkladı.

Fotoğraf: Twitter

BBC’deki habere göre antik bir kentin kalıntılarında konuyla ilgili açıklama yapan Obrador, İspanya Kralı 6’ncı Felipe ve Papa Franciscus’a mektup yollayarak özür talebini ilettiğini söyledi. Obrador, İspanya Krallığı’nın Vatikan’ın desteğiyle 1519-1530 yıllarında bölgeyi işgal ettiği sırada yerli halklara karşı işlediği suçlar nedeniyle İspanya’nın ve Vatikan’ın özür dilemesi gerektiğini savundu.

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Obrador, şunları söyledi: “Meksika’nın yerlileri fetih adı verilen zulüm sırasında katliamların kurbanı oldu. Tapınakların üzerine kiliselerini inşa ettiler. İnsaları kılıçtan geçirdiler. Ama artık uzlaşma zamanı geldi. Biz bir özür bekliyoruz.”

İspanya, özür talebini reddederek, “İspanyolların 500 yıl önce Meksika’ya ayak bastığı dönem günümüzle karşılaştırılamaz. Kardeş iki toplum olarak ortak geçmişimizi öfkeden arınmış bir şekilde değerlendirmeyi hep bildik” açıklamasını yaptı. Vatikan ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

İspanya Krallığı’nın 1519-1530 yıllarında Aztek İmparatorluğu’nu işgali, kıtada İspanyol sömürgeciliğinin kökleşmesini sağlayan en önemli unsur olarak görülüyor.