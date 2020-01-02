Meksika devlet başkanı: Uyuşturucu baronu El Chapo’nun seleflerim kadar yetkisi vardı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel López Obrador, cezaevindeki ‘El Chapo’ (bücür) lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın selefleriyle aynı yetkilere ve güce sahip olduğunu öne sürerek, ülkenin eski devlet başkanlarını eleştirdi.

Fotoğraf: Reuters

Paylaştığı video aracılığıyla görevdeki bir yılını değerlendiren Obrador (üstte), kendisi ve ekibinin çok başarılı bir süreç geçirdiklerinin, ülkedeki şiddet olaylarıyla ilgili önemli adımlar attıklarının, yolsuzlukla mücadele ettiklerinin altını çizdi.

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Obrador, “Bir zamanlar Guzman’ın devlet başkanı kadar yetkisi ve etkisi vardı ancak şimdi o zamanlar geride kaldı, geçmişin çöplüğüne atıldı” dedi.

ABD’nin New York kentinde işlediği suçlar nedeniyle bu ülkenin iadesini istediği Guzman (üstte), 2017’de Meksika tarafından ABD’ye iade edilmişti. Guzman, müebbet hapse mahkum olmuştu.