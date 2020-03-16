Meksika devlet başkanı ‘corona’ya meydan okudu

Dünya genelinde corona virüsüne karşı tedbirler artırılırken, birçok ülke olağanüstü hal ilan ederek, virüsün yayılmasını engellemeye çalışıyor. Virüs tehdidine meydan okuyan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, binlerce insanın bir araya geldiği mitingler düzenledi.

Fotoğraf: Reuters

Meksika’nın güneybatısında bulunan Guerrero eyaletini ziyaret eden Obrador, Marquelia, Cruz Grande ve Costa Chica bölgelerinde halkla buluştu.

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Hafta sonu çok sayıda destekçisiyle sarılan, el sıkışan ve fotoğraf çektiren devlet başkanı, ‘‘İnsanlar heyecanlı ve mutlu, halkın sevgisi ise rahatlatıcı” dedi.

‘Büyük sorumsuzluk‘

Dünyanın pek çok yerinde önlemler arttırılırken Obrador’un miting düzenleyip insanları yan yana getirmesi, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Devlet başkanının miting düzenlemesini ‘büyük sorumsuzluk’ olarak gören destekçiler, Obrador’un ‘örnek olması gerektiğini’ ifade ederek, kampanyasını durdurmasını istedi.

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La gente en la Costa Chica está entusiasmada, alborotada y feliz. pic.twitter.com/KVsJW3I1ac — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 15, 2020

Eleştirilere cevap veren Obrador “Sevgili Meksika’mızı ileriye taşıyacağımıza büyük inancım var, talihsizlikler, salgın hastalıklar, bize hiçbir şey yapmayacaklar” dedi.

Sağlık Bakanlığı ise açıklamasında ‘sağlıklı mesafe’ uygulamasının 23 Mart’ta yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Bugüne kadar Meksika’da 43 ‘corona’ vakası görüldü.