Meksika: ABD’deki göçmen kampında iki kadına rızaları dışında ameliyat yapıldı

Meksika Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Georgia eyaletindeki bir göçmen denetim merkezinde gözaltında tutulan iki Meksikalı kadına rızaları dışında cerrahi ameliyat yapılmış olabileceğini tespit ettiğini bildirdi.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Merkezi kampları protesto edilmişti. Fotoğraf: Reuters

Kadınlardan birinin, onayı olmadan ve ameliyat sonrası bakımı yapılmadan jinekolojik ameliyata maruz kaldığı kaydedildi.

Reklam

Bulgular, konsolosluk personeli tarafından yürütülen soruşturmaya ve merkezdeki Meksikalı yetkililerle yapılan görüşmelere dayanıyor.

Yetkililer ayrıca, prosedür hakkında İspanyolca bir açıklama yapılmayan ve tıbbi teşhis olmaksızın, ‘tam olarak rızası alınmadan’ cerrahi operasyon yapılmış ikinci bir kadın olabileceğini de doğrulamış.

Cerrahi operasyon iddiaları ilk değil

Eylül ayında bir hemşirenin şikayeti üzerine, Georgia gözaltı merkezinde tutulan göçmen bir kadına zorla operasyon yapılarak rahminin alındığı (histerektomi) iddia edilmişti.

Reklam

Meksika, bahsi geçen kadına hiserektomi yapılmadığını açıklamıştı.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) Sağlık Servisi Kolu, eylül ayında uzmanların onayladığı tavsiyelere dayanarak, 2018’den beri denetim merkezinde sadece iki kişinin histerektomi için sevk edildiğini duyurmuştu.