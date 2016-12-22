Meksika 86’da Maradona’ya karşı oynayan Gerets: ‘Bunun gibi küçük bir şişko nasıl bu kadar iyi oynayabilir’ demiştim

Bir dönem Galatasaray’ı da çalıştıran Belçikalı teknik direktör Eric Gerets, Meksika’da düzenlenen 1986 Dünya Kupası’nda karşılıklı oynadığı Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona’yı anlattı.

‘Meksika’da kariyerinin en iyi futbolunu oynadı’

FourFourTwo’ya verdiği röportajda, profesyonel futbolculuk kariyeri boyunca Maradona’ya karşı iki kez oynadığını belirten Gerets, “Sanırım 1986 Meksika’da kariyerinin en iyi futbolunu oynadı. Tek başına kazandığı çok maç oldu” dedi.

‘Bunun gibi küçük bir şişko…’

Belçika ile Arjantin arasında 25 Haziran 1986’da oynanan ve Maradona’nın attığı iki golle ülkesini finale taşıdığı yarı final maçının ardından doping testi için beklerken Arjantinli yıldızla ayaküstü sohbet ettiklerini anlatan Gerets, “Kendi kendime, ‘Bunun gibi küçük bir şişko nasıl bu kadar iyi futbol oynayabilir’ dediğimi hatırlıyorum” ifadelerini kullandı.