Mekanların açılacağı gün için patrondan tüm çalışanlara pub’a gitme izni

Britanya’da bir dijital pazarlama şirketinin patronu Covid-19 tedbirlerinin gevşetilerek uzun bir aradan sonra mekanların tekrar açılacağı 12 Nisan pazartesi günü için tüm çalışanlarına izin verdi.

Fotoğraf: Reuters

Pazartesi günü Covid-19 tedbirleri gevşetilmesi planına göre açık hava bira mekanları ‘beer garden’lar ve pub ve restoranların açık alanları yeniden hizmete başlayacak. Britanyalılar da biralarına kavuşacak.

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Verb Brands isimli şirketin CEO’su Chris Donnelly (30) bu özel günün tadını çıkarıp sevdikleriyle birlikte biralarını yudumlayabilsinler diye çalışanlarına izin verdi.

Müşterileri arasında Bugatti, Mr Porter, Calzedonia ve Jimmy Choo gibi markalar bulunan 65 çalışanlı şirketin CEO’su “Publar ve dükkanlar aylar sonra açılıyor. Çalışanlarımın kendilerine ne kadar kıymet verildiğini anlamalarını ve bugünü ofiste oturmak yerine kendilerine ayırmalarını istiyorum” dedi.

Donnelly ayrıca kısıtlamalar nedeniyle zor bi dönem geçiren sektörün canlanmasına katkı sağlamak amacıyla da bu izni verdiğini belirtti