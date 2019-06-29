Mekanını mühürletmemek için az kalsın sahili yakıyordu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir barın işletmeci ve çalışanları iş yerini mühürlemeye gelen polis ekiplerine direnerek barı ateşe verdi.

Fotoğraf: DHA

Marmaris’in Uzunyalı bölgesinde bir barda yapılan gece gösterisi sırasında yakılan maytap ve meşaleler bir müşterinin kolunu yaraladı.

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Müşterinin şikayeti üzerine işletmeyi mühürlemeye gelen polis ekibiyle işletmeci ve çalışanlar arasında tartışma yaşandı.

İşletmeci ve çalışanlar, bardaki masa ve sandalyeleri barın önüne yığarak emniyet güçlerine direndi. İşlem yapmaya çalışan polis ekipleri içeri girmek isteyince mekanın sahibi masa ve sandalyeleri benzin dökerek ateşe verdi.

Bir anda büyüyen yangın, barın önündeki palmiye ağaçlarına da sıçradı. İtfaiyenin söndürdüğü yangın sonrası yangını çıkaran işletmeci ve beş çalışan gözaltına alındı.