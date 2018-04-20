Mehmet Yılmaz: Oyun Fenerbahçe’nin istediği gibi gelişecekti ki devreye ‘hayvanlar’ girdi

Pepe’nin atılmasından sonra oyun Fenerbahçe’nin istediği gibi gelişecekti ki devreye “hayvanlar” girdi.

Margaret Thatcher’ın holiganizmle mücadeleye başlarken tarif ettiği türden hayvanlar!

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Hakem yardımcıları ile orta sahaya gittiğinde “keşke maçı tatil etse” diye düşündüm.

Savcıların kamera kayıtlarını izleyip, sahaya eline geçenleri atanları tespit etmelerini bekliyorum. Bunlar tek tek yakalanmalı ve hak ettikleri ağır cezaları almalılar ki diğer statlarda bekleyen hayvanlar da akıllarını başlarına toplasınlar.

Bu şiddetle mücadelenin başka bir yolu yok.

Mehmet Yılmaz’ın yazısı