Mehmet Yeşilkaya: Almanya medyada yabancı sermaye oranını yüzde 10’a çekti

Kendi tezlerini yaymak için Deutsche Welle’yi (DW) kullanan Almanya, yabancı kişilerin medyaya sahip olmasını biraz daha zorlaştırdı. Daha önce yüzde 25 yabancı sermayesi olan medya grupları hükümetin iznine tabi iken bu oran yüzde 10’a çekildi.

Bu şu anlama geliyor: Almanya’da artık daha küçük medya yapılanmaları bile hükümetin oluru olmadan faaliyet gösteremeyecek. Bu kural AB ülkelerini kapsamıyor. Almanya bununla da yetinmedi. Ülkenin en güçlü üç medya şirketine de kalkan oldu. Bu medya kuruluşları yabancılara karşı korunacak.

Reklam

Mehmet Yeşilkaya’nın yazısı