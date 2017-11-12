Mehmet Yaşin: Midenizdeki ve bağırsaklarınızdaki faydalı bakteriler, sizden turşu bekliyor, haydi!

…Turşunun faydalarını bilmeyen kalmadı. Bağırsaklardaki dost bakterilerin en önemli destekçisi olduğu işin uzmanlarınca onaylandı. Fermantasyon işleminden doğan bakteriler, sağlıkla ilgili çevreleri çoktandır heyecanlandırıyor. İçimizde beynimizin ağırlığı kadar faydalı bakteri var. Bunlar, mide ve bağırsaklarımızda mutlu bir şekilde yaşıyor. Varlıkları sağlığımızı ve pek çok şeyi etkiliyor. Ama özellikle Batı mutfağı vücudumuzdaki bu garip ekosistemi yeterince beslemiyor. Tükettiğimiz besinlerin pek çoğu ve antibiyotikler, mide bakterilerimizin faydalarını engelleyebiliyor.

Bu bakterilerin dostu yiyeceklerse şöyle sıralanıyor: Soğan, sarmısak, kuşkonmaz, enginar ve muz. Kefir, evde yapılmış yoğurt ve turşu.

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…Turşuların ‘en kralı’ lahanadır. Belki de en çok sevdiğimiz, en çok tükettiğimiz turşu çeşidi… Ben de lahanalar pazar tezgâhlarına yığılmaya başlayınca hemen turşuyu kurarım. Kuru fasulyeyle, bulgur pilavıyla, karnıyarıkla, güveçle birlikte sofraya mutlaka lahana turşusu da koyarım.

Defne Karaosmanoğlu’nun kitabını okuduktan sonra gittiğim Pendik Pazarı’ndaki lahanalara üzüldüm. Bir kenara hoyratça yığılmışlardı. Halbuki Güney Kore’de olsalardı belli ki mücevher gibi sergileneceklerdi.

Bu kutsal turşuyu kurmanın tam sırası. Midenizdeki ve bağırsaklarınızdaki faydalı bakteriler, sizden turşu bekliyor, haydi!

Mehmet Yaşin’in yazısı