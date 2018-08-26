Mehmet Yaşin: İzmir üstünden İstanbul’a gelenlere yol üstü durakları

Manisa’da kebap molası vermek gerekir. Gülcemal ve Manisaspor lokantaları en doğru adreslerden iki tanesi.

Yol kenarındaki kavuncular sizi tahrik edecek. Eğer bagajda yer varsa üç-dört tane Kırkağaç kavunu alın.

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Malum, Akhisar köfte cenneti. Bütün köfteciler lezzetli. Gözünüze hangisini kestiriyorsanız orada bir köfte ziyafeti çekebilirsiniz.

Susurluk demek ‘tost molası’ demektir. Tost dediysek sıradan bir tost değil. Ekmeği özel, sucuğu Yanturalı’dan, tabii ki Mihaliç peyniri, ekmeğin üstüne de domates salçası. Bunlarsız gerçek tost olmaz. Benim favori tostçularım

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Düzdağ ile Yasa Tesisleri. Yanına bol köpüklü ayranı sakın ihmal etmeyin.

Mustafa Kemal Paşa’dan geçerken dondurmalı bir kemalpaşa tatlısı yemeden geçilmez. Karar sizin. Bana sorarsanız yarım saat molaya kesin değer.

Bursa’ya geldiniz nihayet… Otoyoldan çıkıp, Uludağ Kebapçısı’na uğrayın. Hiç tereddüt etmeden 1.5 porsiyon ısmarlayın.

Diyelim ki Çanakkale üstünden geliyorsunuz. Yalova Restoran’ın ününü tüm Çanakkaleliler bilir. Deniz mahsullerinin ve balığın en tazesi orada.

Mehmet Yaşin’in yazısı