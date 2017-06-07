Mehmet Y. Yılmaz: Yasalara aykırı olarak zeytinliklere sanayi tesisi kur, hükümet de sana kanun çıkartsın!

Yıldırım, zeytin ağaçlarının kesilerek sanayi tesisleri yapılabilmesinin önünü açan kanun tasarısı ile ilgili şöyle konuştu: “Zeytinliklere yapılmış sanayi tesislerinin hukuki hale getirilmesi icap ediyor.”

Ne güzel değil mi?

Yasalara aykırı olarak zeytinliklere sanayi tesisi kur, taşocağı yapacağım diyerek zeytinleri kes ve sonra bu yaptığını yasal hale getirmek için hükümet de sana kanun çıkartsın!

Hatırlarsınız, Bahçeli de, Erdoğan’ın Anayasa dışına çıkan tutumunu anayasal hale getirmek için, Anayasa değişikliği referandumunun yolunu açmıştı.

Cumhurbaşkanı Anayasa’ya uymayınca, Anayasa’yı ona uydurdular, oldu bitti.

Türkiye’de bu işler böyle yürüyor zaten.

Bir kanun çıkıverecek ve yıllardır yasadışı iş yapmanın ödülünü, yaptığın iş yasal hale getirilerek alacaksın.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı