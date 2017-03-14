Mehmet Y. Yılmaz: Türkiye’de de popülist politika sorunu olduğu gerçek

Avrupa’da bazı ülkelere hâkim olan “popülizm” hastalığı, ırk ve din temelli bir düşmanlık üzerinde yükselmeye çalışıyor.

Hollanda’da yaşadığımız şey tam olarak budur. Hollanda’nın tutumu hiçbir şekilde onaylanamaz, hoş görülemez.

Türkiye’de de bir popülist politika sorunu olduğu bir gerçek ve bu da “Batı düşmanlığı” üzerinde yükseliyor.

Şimdi bol bol nutuk dinleyeceğiz: Yanlarına kalmayacak, bedelini ödeyecekler, ayaklarımıza kapanıp özür dileyecekler vs.

Bu sonuç verecek bir yöntem değil, daha önce İsrail ile, İtalya ile, Rusya ile yaşadığımız krizlerde de bunu gördük.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı