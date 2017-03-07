Mehmet Y. Yılmaz: Terör, referandumdan sonra da tehdit olarak karşımızda duruyor olacak

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 16 Nisan referandumundan sonra terörün biteceğini söyledi.

Başbakan’ın 16 Nisan’a böyle anlamlar yüklemesi, aslına bakarsanız ciddi bir endişeyi ifade ediyor.

Referandumdan hayır çıkma olasılığının güçlendiğini düşündüren sözler bunlar.

Hayırlar güçleniyor olmalı ki Başbakanlık makamına gelmiş bir insan, kendisinin bile inanmakta zorluk çekeceği sözleri bir mitingde milletin gözünün içine baka baka, yüksek sesle söyleyebiliyor.

Daha da acı olanı, milletin buna inanacağını düşünüyor olması.

Referandumda oylayacağımız şey şudur: Türkiye bir parti devleti olarak tek adam yönetimine girsin mi girmesin mi?

“Girsin” diyenler evet oyu verecek, “Girmesin” diyenler hayır oyu verecek. Bu kadar basit.

Terör, maalesef referandumdan sonra da masum insanların yaşamlarına yönelik bir tehdit olarak karşımızda duruyor olacak.

Başkanlık sistemi ABD’yi terörden koruyabiliyor mu ki, burada da bizi koruyabilsin?

O zaman niye şimdi bildiklerinizi uygulayıp önleyemiyorsunuz?

Bilerek göz yummadığınızı biliyoruz ama 16 Nisan’dan sonra alacağınız kararları almanızı, yapacağınız işleri yapmanızı engelleyen nedir?

Elinizi kim tutuyor, çıkın açıklayın, vatandaşlar da öğrensinler.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı