Mehmet Y. Yılmaz: Tek adam olarak ülkeyi yönetirse, yine birileri tarafından kandırılmayacağının garantisi nedir?

Eğer Fetullah Gülen, kendi gücüne bu kadar güvenmiyor olsaydı, uzlaşıp eski günlerindeki gibi ülkeyi el ele yönetiyor olacaklardı.

Cumhurbaşkanı, Fetullahçılar tarafından kandırıldığını söylüyor ama aslında ortada bir kandırılma filan da yoktu.

Kandırılmadı, çünkü Gülencilerin ülkedeki muhalefeti yok etmeyi amaçladıklarını biliyordu.

Ergenekon ve Balyoz davalarında döndürülen ‘hukuki dolapları’ bilmiyor olması mümkün değildi, çünkü zamanın savcılarıyla, polis şefleriyle işin her aşamasında temas halindeydi.

Ve şimdi bir tek adam yönetimi kurmaya talip.

Tek adam olarak ülkeyi yönetmeye başlarsa, yine birileri tarafından kandırılmayacağının garantisi nedir?

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı