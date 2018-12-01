Mehmet Y. Yılmaz: Subaşı-Ilıcalı vakasında sonradan utanabileceğiniz yorumlar yapmayınız

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı’nın boşandıkları gün, çizgi film kahramanı Sünger Bob Kare Pantolon’un yaratıcısı Stephen Hillenburg da hayata veda etti. ‘Motor nöron’ hastalığından muzdaripti.

Şimdi diyeceksiniz ki “Ne alaka?”

Evrende gerçekleşen hiçbir şey tesadüf değildir.

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Aşk, ikili bir ilişkidir, bazı durumlarda ikili deliliğe de dönüşebilir ama üçüncü kişilere susup oturmaktan başka bir tavır düşmez.

Onun için Subaşı-Ilıcalı vakasında sonradan utanabileceğiniz yorumlar yapmayınız derim.

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Hele eski eşleri bu işlere hiç karıştırmamalısınız.

Hayallerinin peşinde koşan genç bir kadın, hayal edemeyeceği kadar başarılı olmuş genç bir erkek, hayatlarının bir bölümünü paylaştılar. Bir bölümünü de gözümüzün önünde yaşadılar.

Dileyelim ki ikisi de bundan sonra mutlu olsun, dileyelim ki Tanrı, Stephen Hillenburg’un varsa günahlarını affetsin, toprağını bol tutsun!

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı