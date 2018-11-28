Mehmet Y. Yılmaz: Şu anda Türkiye’de en çok bulacağınız suçlu cinsi terörist!

Şu anda Türkiye’de en çok bulacağınız suçlu cinsi terörist!

Hemen her gün birileri “terör örgütü üyesi olmamakla birlikte terör örgütünün çıkarları doğrultusunda hareket etmek” gibi soyut suçlamaların hedefi olabilir.

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Mahkemelerimizin bu nedenle verdikleri tutuklama kararlarının çokluğuna bakınca aslında Türkiye her gün sokaklarında bombaların patladığı, suikastların gırla gittiği bir ülke olmalı. Ama öyle değil.

Terörist faaliyetler elbette var, bunu kimse inkar edemez.

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Ancak “terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgütün çıkarları doğrultusunda davrananların” sayısı bu kadar çok ise, bir düşünün bakalım terörist sayısı kaç olmalı?

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı