Mehmet Y. Yılmaz: Soruları okuyunca İsmail Kahraman’ın ‘özel yaşam’ anlayışını gerçekten merak ettim

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İstanbul’da İdil Kültür Merkezi’ne yönelik polis operasyonunda, Bergül Varan’ın saçları, kendisini gözaltına almak isteyen polisler tarafından kökünden koparılmıştı.

Mayıs ayının sonunda meydana gelen bu olayda, polisler mehter marşı eşliğinde Varan’ın kopan saçlarıyla oynamışlardı.

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CHP milletvekili Barış Yarkadaş, Başbakan Binali Yıldırım’a, yanıtlaması için bir soru önergesi verdi.

Sözlü ve yazılı soru önergeleri, “milli iradenin sembolü” TBMM’nin, idareyi denetleme yollarından biri.

Ve TBMM Başkanı İsmail Kahraman, soru önergesini Başbakanlığa iletmek yerine, Yarkadaş’a iade etti. Gerekçesi şu: “Bunlar özel yaşama ilişkin sorular.”

Kahraman’ın “özel yaşama ilişkin sorular” diye geri çevirdiği önergedeki sorular şunlar:

“Gençlerin saçlarını yolarak ve kökünden kopararak mı ülkeyi yöneteceksiniz? Gözaltına alınan kişilerin gözaltı gerekçesi nedir? AKP muhalifi olmak gözaltı sebebi midir?”

Soruları okuyunca Başkan İsmail Kahraman’ın “özel yaşam” anlayışının ne olduğunu gerçekten merak ettim.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı