Mehmet Y. Yılmaz: Siyasal İslam geleneğinde önemli olan kıyamet koparılacak bir şeyler olması

Antalya’da, evet propagandası yapan 3 AKP’li kadın ile 2 CHP’li kadın arasında tartışma çıktı, tartışma itiş kakışa döndüğünde de iddiaya göre AKP’li kadınlardan birinin türbanı başından çıktı.

Neresinden baksanız aptalca bir tartışma ve aptalca bir sonuç. Bir iddiaya göre de evet propagandası yapanlar, dağıttıkları broşürü almak istemeyen iki kadına laf atınca kavga çıkmış. Bir diğer iddia ise tam tersi, CHP’li kadınlar broşür dağıtanlara saldırmış.

Hangisi doğru olursa olsun tabii ki kınamalıyız, tabii ki bir siyasi propagandayı bile kavgaya dönüştüren kültürü eleştirmeliyiz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bunu fırsat bildi. “Hayırcılar, evet standına saldırdılar, başörtülü bir kızımızın başörtüsünü çıkardılar” dedi.

Böyle olmadığını, başörtüsünün itiş kakış sırasında tesadüfen çıktığını söylüyor tanıklar. Ama siyasal İslam geleneğinde bunun bir önemi yok. Önemli olan, üzerinde kıyamet koparacakları bir şeyler olması. Gerçek ya da yalan fark etmiyor.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı