Mehmet Y. Yılmaz: Referandum sonucu ne çıkarsa çıksın, Türkiye erken seçime doğru gidiyor

Cumhurbaşkanı, arkasına devletin olanaklarını da alarak güçlü ve sert bir ‘evet’ kampanyası yürütüyor.

Bu propaganda bombardımanının henüz ikna etmeyi başaramadığı yaklaşık 5 milyon kararsız seçmen olduğu ve bunların önemli bölümünün AKP ve MHP seçmeni olduğu da araştırmaların ortaya koyduğu bir gerçek.

Tarafsız araştırmalara göre, kesinlikle ‘evet’ diyeceğini açıklayanlar, kesinlikle ‘hayır’ diyeceklerini söyleyenlerin bir hayli gerisinde.

Yani, seçmeni ‘evet’ demeye ikna etmek, ‘hayır’ demeye ikna etmekten daha zor.

Bir bölüm AKP seçmeni, bir erken genel seçim olursa yine AKP’ye oy vereceğini söylüyor ama başkanlık konusunda da tereddütlerini muhafaza ediyor.

Referandum sonucu ne çıkarsa çıksın, Türkiye’nin bir erken seçime doğru gittiğini de görmek gerek.

Eğer ‘hayır’ çıkarsa, bunun en önemli siyasi sonucu zaten iktidarın güven tazelemek için bir erken seçime gitmesi olur. Bütün gücüyle ‘evet’ denmesine yüklenen bir hükümetin, böyle bir yük ile varlığını sürdürmesinin zorluklarını görmek gerek.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı