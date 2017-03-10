Mehmet Y. Yılmaz: Polis, silahını Dilek Doğan’a ateşlerken savcıya göre öleceğini öngörmemiş

Polis, olaydan sonraki ifadesinde Doğan’ı kendisinin vurmadığını, elinden silahının alınarak ateş edildiğini söylemişti.

Olay sırasında çekilen ancak sonradan polis memurunu kurtarmak kaygısıyla silinen görüntüler, Jandarma Kriminal tarafından kurtarılınca, polisin doğru söylemediğini, Doğan’ın herhangi bir mukavemette bulunmadan öldürüldüğünü ortaya koydu.

Kamera kayıtlarına göre, kameraman polis olay sırasında “Özel Harekât bunu nasıl yapar” da diyor.

Polis memuru Y.M. için “ihmali davranışla adam öldürmek”ten 20 yıldan 26.5 yıla kadar hapis cezası istenen bir iddianame düzenlenmişti.

Ve önceki gün savcılık mütalaasını verdi: Tutuksuz yargılanmakta olan polis memuru Y.M. için “taksirle adam öldürmek”ten 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

“Taksir” suçu, “Bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesi” diye tarif ediliyor.

Polis, silahını çekip Doğan’ın göğsüne doğru ateşlerken, savcıya göre öleceğini öngörmemiş demek ki!

Mehmet M. Yılmaz’ın yazısı