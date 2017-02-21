Mehmet Y. Yılmaz: Özal’ın hayalindekiyle referanduma götürülen tek adam sistemi arasında dağlar kadar fark var

…Beş yıl süreyle seçilen kişi, Meclis’e hiç hesap vermeden ülkeyi istediği gibi kararnameler çıkararak yönetebilecek.

Eleştiri bu.

Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine aynı açılış görünümlü siyasi mitingde ne dedi: “Beş yıl süreyle görev verilen Cumhurbaşkanı milletten başka kimseye hesap vermeden vazifesini yerine getirecek.”

Cumhurbaşkanı, bu konudaki eleştiriyi aslında kendisi bizzat doğruluyor. Cumhurbaşkanı, beş yılda bir seçimden seçime hesap verecek.

Buna hesap verme denilebilir mi? O beş yıl içinde milletin vergileri nereye harcandı, ne işler yapıldı, yolsuzluk vs oldu mu, kim bakacak? Meclis nerede?

Cumhurbaşkanı Malatya’daki mitingde “Malatya’nın evladı Turgut Özal’ın da hayali böyle bir Türkiye idi” diyor ki yanlış.

Turgut Özal’ın, Mehmet Ali Birand’a verdiği demeçte “Amerika’daki gibi denge ve fren mekanizmaları gelişmiş” bir sistemden söz ettiğini bu köşede yayınladım.

Rahmetli Özal’ın hayalindeki sistem ile bugün referanduma götürülen tek adam sistemi arasında dağlar kadar fark var.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı