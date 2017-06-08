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Yaramazlara biraz batar!

   
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Mehmet Y. Yılmaz: Neyin tezgâhlanmakta olduğu çok açık


 

Neyin tezgâhlanmakta olduğu çok açık: Suudi Arabistan ve Mısır gibi ülkeler, bölgede Hamas’ın ve Müslüman Kardeşler’in Katar’ın himayesinde varlıklarını sürdürmesini istemiyorlar.

Buna bir de ABD yönetiminin İran’ı kuşatma isteği de eklenince, ortaya bu sonuç çıktı.

Türkiye’yi asıl ilgilendiren kısmının da bu olması gerekiyor zaten.

Bölgede Hamas’a ve Mısır’dan kovulan Müslüman Kardeşler’e, Katar kadar olmasa da yakın olan ikinci ülke Türkiye.

Elbette Türkiye’ye yönelik benzer yaptırımlar olmayacaktır ama bu konuda eskisi kadar “geniş” davranamayacağımızın ipuçlarını da görmek gerek.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı

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