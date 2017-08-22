Mehmet Y. Yılmaz: Muhalefetin, daha önce izlediği yolu terk etmesi gerekiyor

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(…) CHP’nin oyları maksimum sınırına gelmiş bulunuyor.

MHP’nin sorununun da lider değil, tabansızlık olduğu görülüyor.

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HDP’nin ise alabileceği en yüksek oya henüz ulaşamadığı tespit edilmiş.

Bu donmuş oy verme davranışını değiştirmek için muhalefetin, daha önce izlediği yolu terk etmesi gerekiyor.

Akşener’in kuracağını söylediği partinin şansı ise kendisine toplumsal bir tabanın siyasi sözcüsü kimliği verip veremeyeceği ile ilgili.

Daha seçimlere çok var. Muhalefetin bu tabloyu değiştirecek bir politika arayışı içinde olduğunu söyleyebilir miyiz?

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı