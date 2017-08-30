Mehmet Y. Yılmaz: MİT’in aklına bu ‘sivilleri’ takip etmek gelmemiş miydi?

KANUN hükmündeki kararname ile MİT’e, “Silahlı Kuvvetler içinde istihbarat toplama” yetkisi verildi.

Darbe girişiminin ertesinde en çok konuşulan konulardan biri buydu.

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Eski Genelkurmay başkanları, MİT’ten Fetullahçılarla ilgili istihbarat gelmediğini söylerken, MİT de Silahlı Kuvvetler içinde istihbarat yapma olanağına sahip olmadığından yakınıyordu.

Darbe girişiminden sonra zaten bilinen bir gerçeği tekrar öğrendik: Fetullahçılar, çocuk yaştan itibaren takip altına aldıkları yoksul ve zeki çocukları “sivil evlerde” eğittiler, “sivil imamlar” ve “sivil abiler” eliyle kontrol ettiler. Darbe girişimine katılan bütün subayların ortak hikâyesi bu.

Darbenin beyni diye halen aranan Adil Öksüz bir sivil. Onunla beraber Akıncı Üssü’nde darbe girişimini yöneten imamların hepsi sivil. Bunların isimlerini eski Fetullahçılar televizyonlardan bile ilan etmişlerdi.

MİT’in aklına bu “sivilleri” takip etmek gelmemiş miydi?

Silahlı Kuvvetler imamı olduğu televizyonlardan ilan edilen Adil Öksüz iyi izleniyor olsaydı, darbeden hemen önce Pensilvanya’ya gittiği, dönünce “sivil evlerde” üst rütbeli askerlerle toplantılar yaptığı tespit edilemez miydi?

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı