Mehmet Y. Yılmaz: Mahir Ünal, belli ki ‘faşizmi’ yanlış biliyor

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AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Adalet Yürüyüşü ve mitinginden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sokağı ve isyanı teşvik ettiğini söyledi.

“Eğer siz yüz bin kişinin sokağa çıkmasına yaslanarak, 25 milyon kişinin sandıkta verdiği oyunu, iradesini yok sayıyorsanız bunun adı faşizmdir. Kılıçdaroğlu, tehlikeli bir oyun oynamaktadır” dedi.

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Mahir Ünal, belli ki “faşizmi” yanlış biliyor.

Sokak ile demokrasi arasında yakın bir ilişki var ve insanların taleplerini sokakta dile getirmeleri demokrasilerde serbest, faşist ülkelerde yasak.

Öte yandan 25 milyon kişinin referandumda verdiği oy ne kadar değerliyse, “hayır” diyen 24 milyon oy da o kadar değerli.

Faşizm, birinci 25 milyona dayanarak, ikinci 24 milyonu yok saymak, baskı altına almak, sindirmeye çalışmaktır.

Mahir Ünal mademki artık sözcü olarak sıkça kamuoyunun karşısına çıkacak, biraz dersini çalışırsa iyi olur.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı