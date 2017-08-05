Mehmet Y. Yılmaz: Kamu hizmetini bizlere sanki lütuf olsun diye veriyorlar

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Kamu hizmetini bizlere sanki lütuf olsun diye veriyorlar. Sanki devletin, mülkün sahibi onlar, bizler de kiracıyız!

Sorun bu zihniyeti değiştirmekle ilgili. Bunun ne şu partiyle ilgisi var, ne bu partiyle. Bu, vatandaşların haklarını koruma bilinçleri ile ilgili.

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Kamu görevlilerinin “görevli” olduklarını hiç hatırlamıyor olmaları ile ilgili.

Kendimi bildim bileli idari reformlardan söz edilir, bürokrasinin belinin kırılmasından bahsedilir, arada bir organizasyon ile ilgili düzenlemeler de yapılır.

Ama zihniyet hiç değişmez! Sağcısı da böyledir, solcusu da, İslamcısı da, milliyetçisi de! Siyaset sorunları çözmek ve halka hizmet etmek için değil, güç elde edip zenginleşmek için yapılır.

Ve çözemeyeceğimizi düşündüğümüz her şey için bulduğumuz formül de yasaklamaktır. Beğenmediğimiz fikirlerin de yasaklanmasını isteriz, beğenmediğimiz hareketlerin de.

Bu nedenle “Yassah hemşerim”, bu ülkenin ulusal mottolarından biridir.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı