Mehmet Y. Yılmaz: Kadınlar arasında en çok şu soru soruluyormuş: Hep yanlış adamlara mı aşık oluyoruz?

Açık istihbarat kaynaklarından öğrendiğime göre (yani Onur Baştürk) Sıla’nın şiddete maruz kaldığının ortaya çıkmasının ardından, İstanbul’un popüler mekanlarında kadınlar arasında en çok şu soru soruluyormuş:

“Tıpkı Sıla gibi hep yanlış adamlara mı aşık oluyoruz?”

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Onur’un yazdığına göre bu soru ortaya atıldığında bazıları sonuca hemen varıyormuş:

“Düzgün adam yok, sorun burada.”

Tabii her yerde olduğu gibi bu meselede de orta yolcular varmış: “Bizde de suç var, çoğu şeyi görmezden geliyoruz, hatta arıza da seviyoruz.”

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı