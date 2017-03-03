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Mehmet Y. Yılmaz: İktidarın, referandum endişesinin gerisinde, ekonominin parlak olmadığı gerçeği yatıyor

 

İktidarın, referandum endişesinin gerisinde, ekonominin hiç de parlak olmadığı gerçeği yatıyor.

AKP’nin oyunu arttırdığı seçimler öncesinde ekonominin büyüdüğünü, refahın arttığını hatırlayalım.

İşsizliğin tavana vurduğu, gelecek beklentisinin kötüleştiği bir ortamda, AKP seçmeni partisine bir ‘uyarı’ vermek isteyebilir.

Çünkü onlar da biliyor ki bu referandum, seçimden farklı. Evet de çıksa, hayır da çıksa iktidar değişmeyecek.

İktidarın değişmeyeceğini bilen seçmen, referandumu, partisini uyarmak için kullanabilir.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı

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