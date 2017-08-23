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Mehmet Y. Yılmaz: Hukuk devleti insan boğazlamaz

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Bakan Albayrak, “(Fetullahçıları) gittiğiniz ülkelerde görüyorsunuzdur. Yerinizde olsam zor sabrederim, gördüğüm yerde boğazlarım yani” diye sözlerine devam etti.

(…) bu tür konuşmalar, hele de bakan düzeyinde yapılırsa bu Fetullahçıların çizmek istedikleri Türkiye portresini güçlendirir.

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Türkiye’deki idamın geri getirilmesi propagandasına gaz verirler.

Öte yandan Bakan’ın bu sözleri, modern bir devletin suçlular karşısında takınacağı tavır da değildir.

Bu türden “kişisel intikam” sözleri, kabile devletlerinde belki uygulanabilir ama hukuk devleti intikam almaz.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı

 

 

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