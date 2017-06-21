Mehmet Y. Yılmaz: Güç el değiştirmiştir, hepsi bu

Eğer hukuk devletinden artık söz edemiyorsak, idarenin keyfi uygulamalarından yakınıyorsak olan şey sivilleşme değildir.

Güç el değiştirmiştir, hepsi bu.

Sivilleşme, her şeyden önce devletin ve idarenin “hesap verebilir” olması ile ilgili.

Devletin ve idarenin eylem ve işlemleri şeffaf olmalı, idare hesap verebilir olmalı, vatandaşların “devlete karşı görevlerinden” değil, “vatandaşların devlete ve idareye karşı haklarından” söz edilebiliyor olmalı.

Bakın son olarak Manisa’da binlerce asker, bir ay içinde değişik zamanlarda yemekten zehirlendi, hastanelik oldu, askerlik görevini yerine getirmek için devletin koruması altında olması gereken bir vatandaşımız hayatını kaybetti.

Bu olayın bir kışlada gerçekleşmiş olması burada ayırt edici bir durum değil. Benzeri birçok durum yaşadık. Küçücük çocuklar izinsiz bir Kuran kursunda yanarak öldüler mesela. Ya da bir cezaevinde, çocukların tacize uğradıklarına şahit olduk.

Sivilleşmiş olsaydık, idare bunun hesabını vermek durumunda olurdu.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı