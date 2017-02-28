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Mehmet Y. Yılmaz: Genelkurmay’ın ne dediğini yayınlayan gazetenin başına ne gelir?

Bir bilmecem var: Bir ülkede, Genelkurmay Başkanı’na yönelik eleştirilere, Genelkurmay’ın ne dediğini merak eden gazetecinin ve o haberi yayınlayan gazetenin başına ne gelir?

İki yanıtı var, birincisi: Basının özgür olduğu demokratik bir ülkede bundan daha normal bir şey yoktur. Haber okunur, üzerine yorumlar elbette yapılabilir ama bunun altında bir bit yeniği aramak kimsenin aklına gelmez.

İkinci yanıt, Türkiye için geçerli: Kendisine gazeteci süsü vermiş troller, haberin içeriğine bakmaz, yaygarayı basarlar. Yaygarayı büyütürler, savcılık soruşturma açar.

Çünkü amaç, özgür gazetecilik çabasını baskı altına almak, medyayı tek sesli hale getirmektir.

Gazeteci kılığındaki trollerin hep yaptıkları gibi masa başında talimatla uydurulmuş bir haber değil bu.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı

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