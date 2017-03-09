Mehmet Y. Yılmaz: FETÖ’nün siyasi ayağı, AKP’nin içinden başka bir yerde değil

“ÖRGÜT, kanuni düzenlemeleri siyasi otoriteye yaptırabilmiştir.” Bu cümle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesinde yer alıyor.

Bu, Balyoz, Ergenekon ve casusluk davalarıyla TSK’ya karşı yargı eliyle kurulan kumpasın, bu kez TBMM’de siyasi otorite eliyle kurulduğunun bir kanıtı.

Ve Bank Asya’nın önünden geçenler bile devletten atılırken, FETÖ’nün siyasi ayağı elini kolunu sallayarak geziyor.

On binlerce ByLock’çu var ve aralarında hiç politikacı yok, öyle mi?

“Yok gibi” davranıyorlar çünkü FETÖ’nün siyasi ayağı, AKP’nin içinden başka bir yerde değil.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı