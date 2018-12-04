Mehmet Y. Yılmaz: Erdoğan’ın yerine hazırladığı isim Berat Albayrak

Kulis haberlerine göre AKP içinde “ekip çekişmesi” varmış. “Beratçılar, Soylucular ve Bilalciler” diye tanımlanan grupların parti içinde etkili olma çabaları partinin eskileri arasında sıkıntı yaratıyormuş.

Bu kişiler tek tek ya da birbirleriyle ittifak halinde parti içinde etkin olmaya çalışabilirler, siyasetin doğasında bu var.

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Ama bundan bir bölünme çıkmaz çünkü partinin öyle bir temel yapıştırıcısı var ki kimse onun sözünden çıkamaz, kıpırdayanlar olursa da bir göz işareti ile yerlerinde yeniden hizaya geçerler.

O temel figür Recep Tayyip Erdoğan.

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Erdoğan’ın yerine hazırladığı isim ise kuşku yok ki Berat Albayrak.

En özel toplantılarda bile yanında o var. Bütün önemli gezilerine katılıyor ve oradaki bütün görüşmelerde yanında.

O nedenle Bilal Erdoğan ve Süleyman Soylu, bu parti içinde bir ikbal bekliyorlarsa bunu Albayrak ile çatışarak değil, uzlaşarak yapabilirler gibi görünüyor.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı