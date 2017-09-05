Mehmet Y. Yılmaz: Devletimiz madem bir tehdit altında, neden hâlâ bu politikayı izliyorlar?

Peki tehdit bu kadar büyük, çözümü de belli, gereğini yapan var mı?

İşte orada işler biraz karışık.

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“Milli birlik, beraberlik ve dayanışma duygusu”, siyaset söz konusu olunca unutuluyor.

Hatta tam tersine kutuplaştırma, farklılıkların altını kalın çizgilerle çizme, ayrıştırma var.

Hem tehdit altındayız hem de memleketi 15 yıldır yöneten siyasi irade kutuplaştırmayı iktidarını korumak için en etkili yöntem olarak kullanmaya devam ediyor.

Devletimiz madem bir tehdit altında, neden hâlâ bu politikayı izliyorlar, siz çözebiliyor musunuz?

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı