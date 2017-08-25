Mehmet Y. Yılmaz: Devletimiz, bu memuruna nasıl güvenecek?

Share Pin Pocket +1 Flip WhatsApp Shares 0

Kaçıranlar için, ABD vatandaşlığına alınanların ettiği bu yemini ben de tekrarlıyorum:

“Burada, önünüzde, şimdiye kadar tabiiyetinde bulunduğum her türlü devlet tabiiyetini ve egemenliğini reddettiğime, bundan böyle ABD Anayasası’nı ve yasalarını iç ve dış düşmana karşı savunacağıma, ABD’ye bağlılık ve sadakat göstereceğime, kanunun gerektirdiği hallerde ABD ordusuna hizmet vereceğime yemin ederim, Tanrı yardımcım olsun.”

Reklam

Kavakçı, Müslüman olduğuna göre bu yeminini bozmasının bir kefareti var, on fakiri doyurmak yahut giydirmek ya da bir köle azat etmek gibi. Bunları yapamıyorsa üç gün oruç tutması gerekiyor.

Bu onun kişisel meselesi, herhalde kefaretini ödemiştir.

Ancak kendisi artık Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi.

Dolayısıyla topluma ve TC Anayasası’na karşı da görevleri var, onların yerine getirildiğini duymadık. Çıkıp “O yemini bozdum ben artık, ABD vatandaşlığından çıktım” dediğini duymadık.

Öte yandan bu bir tür “sabıka” da sayılmalı. ABD’ye vatandaşlık için yalan yere yemin edebildiyse, başka konularda da rahatlıkla yalan söyleyebilir, takiye yapabilir.

Devletimiz, bu memuruna nasıl güvenecek?

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı