Mehmet Y. Yılmaz: Devlet yöneticilerinin Mercedes ve Audi tutkusunun da abartıldığı çok açık

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Yanlış anlaşılmasın, devletin önemli yöneticileri Murat 124’e binsin demek istemiyorum ama devlet yöneticilerinin Mercedes ve Audi tutkusunun da abartıldığı çok açık.

Otomobiller konusunda bilgili bir arkadaşıma sordum, normal donanımlı bir Maybach’ın fiyatı 1.5 milyon lira civarında.

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Ama araç fabrikadan zırhlı olarak satın alınmaya kalkıldığında iş değişiyor. Zırhlı bir Maybach 1.5 milyon Euro civarında bir fiyata satılıyor ki bu da bizim paramızla 6 milyon lira gibi bir ödeme demek.

Devletin garajında bu nedenle trilyonlarca lira öylece yatıyor.

Bu israfı önlemek için de sık sık Başbakanlık genelgeleri yayınlanıyor ama en başta bu genelgelere uymayanlar en tepedekiler oluyor.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı