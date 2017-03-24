Mehmet Y. Yılmaz: Cumhurbaşkanına hayatının sonuna kadar geçerli bir dokunulmazlık geliyor

Anayasa Mahkemesi 15 üyeden oluşacak.

Bunların üçünü TBMM (….) Yani iktidar partisi kimi isterse, onu Anayasa Mahkemesi üyesi seçecek.

Geri kalan 12 üyeyi, cumhurbaşkanı doğrudan kendisi seçecek.

Yani kendisini yargılayacak mahkemenin tüm üyelerinin belirlenmesinde cumhurbaşkanının tercihleri geçerli olacak.

Böyle bir mahkeme, kendisini seçen cumhurbaşkanını yargılayabilir mi? O yargılamanın dürüst, bağımsız ve tarafsız olacağına kim inanır?

Değişiklik kabul edilirse aslında olacak olan şu: Cumhurbaşkanına cezai ve hukuki açıdan hayatının sonuna kadar geçerli bir dokunulmazlık geliyor.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı