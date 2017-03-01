Mehmet Y. Yılmaz: Bu yetkilerle, kim seçilirse seçilsin, bir otokrat yaratmış olacağız

Normal bir politikacı, yola “diktatör olacağım” diye çıkmaz.

Bizim ülkemizde de kimsenin böyle açık bir talebi olacağını düşünmüyorum.

Ama eline geçirdiği yetkileri kullanması, böyle bir sonuç doğurabilir. Bunu önleyecek olan şey Anayasa’nın çerçevesini çizdiği düzendir.

Bir kişinin hem yürütmeyi, hem yasamayı, hem de yargıyı kontrol ettiği düzene ‘otokrasi’ diyoruz.

Otokrat, Türkçede ‘Tek başına iktidar gücü kullanan kimse’ anlamına geliyor.

(…) bu yetkilerle, kim seçilirse seçilsin, bir otokrat yaratmış olacağız.

Anayasa değişikliklerini okuyun, bu yetkilerin, siyasi görüşlerinize hiç uymayan birisinin elinde olmasını ister misiniz, istemez misiniz?

Oy verirken yanıtlanması gereken soruların en temeli budur.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı