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Mehmet Y. Yılmaz: Bu kin ile cinsel yetersizlik de birleşince demek ki böyle oluyor

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OYUNCU Sibel Kekilli “tacize maruz kaldığı için” Instagram hesabını dondurmak zorunda kalmış.

Kendisi sadece Almanya ve Türkiye’de değil, Game of Thrones dizisi nedeniyle başka ülkelerde de tanınan bir oyuncu, biliyorsunuz.

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Instagram’da İngilizce ve Türkçe olarak yayınladığı mesajda, cinsel içerikli taciz mesajlarının en çok Türkiye’den geldiğini söylüyor.

Türkiye’deki ünlülerin de benzer bir durumdan şikâyetçi olduğunu tahmin edebilirim.

En azından hakaretlere maruz kaldıklarını gazetelerde okuyoruz.

Bu sağlıklı bir toplumsal ruh durumuna işaret etmiyor.

Hiç tanımadığı, karşılaşmadığı, yollarının kesişmediği insanlara karşı kinle dolu bir kitle var.

Bu kin ile cinsel yetersizlik de birleşince demek ki böyle oluyor.

Bu ruh durumunu düzeltmek için bir şeyler yapmalı ama küçük öğrencilerin el ele halkoyunu oynamasından cinsel anlamlar çıkaran öğretmenler bile varken bunu nasıl başaracağız, bilemiyorum.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı

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