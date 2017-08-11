Mehmet Y. Yılmaz: Böyle bir ülkede tartıştığımız konu müfredattan Evrim Teorisi’nin çıkıp cihadın girmesi!

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Yüz binlerce lise mezunu mesleksiz, işsiz sokakları, kahvehaneleri dolduracak.

Bu okullarda bu çocuklara hiçbir beceri kazandırılamadı. Ne doğru dürüst dil öğrenebildiler, ne de bir meslek.

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Ve şimdi üniversite kapısından da döndüklerine göre ne yapacaklar? Ne yapmalarını bekliyoruz?

Gerçi üniversiteye girenler açısından da sorun sadece dört yıl ertelenmiş oluyor.

Onların da ezici çoğunluğu üniversite eğitimini tamamladıklarında, üniversiteye girememiş sınıf arkadaşlarının yanına dönecekler. Kahvehaneler şenlenecek, sokaklar dolup taşacak.

Ve böyle bir ülkede tartıştığımız konu müfredattan Evrim Teorisi’nin çıkıp cihadın girmesi!

Böyle bir tabloda, müfredattan evrim çıkmış, cihat girmiş!

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı