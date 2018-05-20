Mehmet Y. Yılmaz: Birçok genç kadının ‘evde kalmaya mahkm olduğunu’ da şimdiden söyleyebilirim

Londra Brunel Üniversitesi’nde yürütülen geniş kapsamlı bir antropolojik çalışma, ‘Batılı’ ölçütlere göre beğenilir bulunan erkek ve kadın tipinin, geleneksel yaşam biçimlerini sürdüren bölgelerdeki deneklerin hiçbirine cazip gelmediğini tespit ediyor.

Araştırmacılar, ‘güçlü ve sert erkek’ ile ‘korunmaya muhtaç yumuşak kadın’ imajının sanayileşme sürecinin bir parçası olarak ortaya çıktığını söylüyorlar.

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Şimdi sıkı durun: Türkiye’deki kadınların yüzde 53’ünün tercihi, sürprizler yapmaktan hoşlanan, romantik bir erkek tipi!

Bu sonuca bakarak, birçok genç kadının ‘evde kalmaya mahkûm olduğunu’ da şimdiden söyleyebilirim!

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Bizim erkek milletinin bir bölümüne “Sürpriz yap” dersen, gelip ensene bir şaplak atabilir, iddiaya girerim! Belki de ‘sürprizler yapan romantik erkek’ arayan Türk kadınları, henüz sanayi devriminin sonuçlarından etkilenmemişlerdir, kim bilir?

Benim fikrimi merak ediyorsanız: Toplumsal yaşam, siyah ve beyazlardan oluşmaz. Bu iki tipin arasında başka renkler de vardır, buna emin olun.

Sevdiği kadını eğlendirmek, güldürmek, mutlu etmek için sürprizler yapmaktan hoşlandığı kadar, gerektiğinde korumacı, kendi gözünden bile kıskanan erkekler var.

Hangisine rastlayacağınız, şanstan çok neyi aradığınız ile de ilgilidir. Size çocukluğunuzdan beri öğretilmiş rolleri bir kenara bırakın ve gözünüzü açın kızlar!

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı