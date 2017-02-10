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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Y. Yılmaz: Bir yandan devlet olanakları, diğer yandan paranın gücü muhalefetin sesini iyice kısacak

Biliyoruz ki iktidar partileri, geçmiş seçimlerde devletin olanaklarını sonuna kadar kullandı. Ama yine de televizyon yayınlarındaki eşitlik bu orantısızlığı bir ölçüde dengeleyebiliyordu.

Artık böyle bir şey olmayacak. Bir yandan devlet olanakları, diğer yandan paranın gücü muhalefetin sesini iyice kısacak. Olağanüstü Hal nedeniyle valilerin, kaymakamların muhalefete koyacakları kısıtlamalar da cabası!

Ve bu şartlar altında bir referandum yapacağız. Ringe birisi elleri bağlı iki boksör çıkacak, elleri bağlı olmayan boksör durmaksızın onu yumruklayacak.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı

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