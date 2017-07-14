Mehmet Y. Yılmaz: ‘Ben sonradan pişman oldum’ demek takipten kurtulmaya yarıyor mu?

Benim merak ettiğim şey, o dönemde bu örgütün içinde yönetici olarak yer alıp, sonradan pişmanlık getirenlerin durumu.

Mesela Hüseyin Gülerce. Bu çetenin organizasyon yapısı kamuoyu tarafından tam olarak bilinmiyor ama şunu biliyoruz ki bu adam, bu çetenin kamuoyu önündeki sözcüsü konumundaydı.

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“Cemaat bu konuda ne diyor” diye sorulduğunda, gözler onun üzerine çevriliyordu.

Sonradan bu çetenin karanlık yüzünü gördü, vazgeçti, AKP’ye biat etti.

Bunda bir sorun yok. Ama bu çetenin en ağır suçlardan bazılarını işlediği zaman o örgütün yöneticisi konumundaydı.

Merak ediyorum, bu tür suçlarda “Ben sonradan pişman oldum” demek, takipten kurtulmaya yarıyor mu?

Benim bildiğim bu yargılama sonucunda ceza verilecekse belki bir hafifletici neden olabilir ama yargılanmaktan tamamen kurtulmaya yetmez.

HSK’cı beyler, bayanlar. Adalet Bakanlığı. Savcılar. Siz ne diyorsunuz?

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı