Mehmet Y. Yılmaz: Başbakan, sözlerinin, bu ülkeyi nasıl böleceğinin farkında mı?

(…) hemen hemen bütün anketlerde kararsızların yüksek olduğu görünüyorsa da, onların kararları, kampanya sırasında değişebilir, bunu da biliyoruz.

AKP’nin sahip olduğu muazzam propaganda gücüne, devletin olanakları da eklenecek ve kararsız kitlelerin bundan etkilenmeleri de son derece mümkün.

Diyelim ki hâlâ kararsız olanların hepsi bu propagandadan etkilendiler ve evet oyu verdiler.

Geriye neresinden baksanız hâlâ yüzde 45 ile 50 arasında bir kitle kalıyor.

Başbakan, “Hayır diyenler teröristtir” anlamına gelecek bu sözlerinin, bu ülkeyi nasıl böleceğinin farkında mı?

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı