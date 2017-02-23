Mehmet Y. Yılmaz: Azerbaycan’daki referandumda Cumhurbaşkanı’nın eşinin Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı olacağı söylenmemişti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, eşini birinci yardımcısı tayin etti.

Seçilmemiş bir kişi, Aliyev’e bir şey olursa yerine bakacak.

Bir tür padişahlık sistemi yani.

Babası oğlunu petrol bakanı yapmıştı, ölünce yerine oğlu geçti, oğlu da karısını cumhurbaşkanı birinci yardımcısı tayin etti.

İlginç olan Azerbaycan’da bunun gerçekleşmesi için 26 Eylül 2016’da Anayasa değişikliği yapılmış olmasıydı. Anayasa değişmeden önce Cumhurbaşkanı’na bir şey olursa yerine yenisi seçilene kadar seçilmiş başbakan bakıyordu.

Tabii oradaki referandum zamanında Azerbaycanlı kardeşlerimize, günün birinde Cumhurbaşkanı’nın eşinin Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı olacağı söylenmemişti.

Bizde de böyle bir şey olur diye iddia etmiyorum tabii.

Ama seçilmemiş bir kişinin, Allah korusun Cumhurbaşkanı’na bir şey olması durumunda, sanki seçilmiş gibi ülkeyi yöneteceğini söylüyorum ki değişikliklerde de zaten aynen böyle yazıyor.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı