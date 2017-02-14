Mehmet Y. Yılmaz: Anayasa değişikliği ile Türkiye, bir tek adam yönetiminde parti devletine dönüşecek

Hayır demek, ne terörist olmaktır, ne FETÖ darbecileri ile işbirliği yapmaktır.

‘Hayır’ demenin bir tek anlamı vardır: Bu Anayasa değişikliği ile getirilmek istenilen hükümet sistemini yanlış bulmaktır, o kadar!

Yapılmak istenilen Anayasa değişikliği ile Türkiye, bir tek adam yönetiminde parti devletine dönüşecek.

Partili Cumhurbaşkanı, devletin bütün yöneticilerini atayacak, isterse yeni vilayetler kurup onları gruplar halinde birleştirecek.

Partili Cumhurbaşkanı’nın tayin edeceği memurların, devletin değil partinin bir ferdi gibi davrandığını, Türkiye daha önceki tek parti dönemlerinden biliyor.

O dönemleri yaşayan çok az insan hayatta ama hepimiz o günlerde nelerin yaşandığını biliyoruz.

Partili Cumhurbaşkanı, yardımcılarını kendisi seçecek ve bu seçtiği kişiler gerekli olduğunda seçilmiş Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini kullanacak.

Seçimle gelmemiş birisinin, hükümet yetkisini kullanmasına bir demokraside izin verilebilir mi?

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı