Mehmet Y. Yılmaz: AKP’li Manisa İl Başkan Yardımcısı’nın neden istifa ettirildiğini anlayamadım

AKP Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem’in, “Eğer referandumda yüzde 50’yi geçemezsek iç savaşa hazırlanın” sözleri, partisinde tepki görmüş.

AKP Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, “Olayı öğrenir öğrenmez Manisa İl Başkanımızı aradım ve bu il başkan yardımcısının istifasını almasını istedim” diye anlatıyor.

Manisa İl Başkan Yardımcısı’nın neden istifa ettirildiğini doğrusunu isterseniz anlayamadım.

Bu partinin hükümetinin başbakan yardımcısı değil miydi, “Allah’ın izniyle referandumdan büyük ölçüde evet çıktıktan sonra terör örgütleri hiçbir şekilde sesi soluğu çıkamayacak noktaya gelirler” diyen?

Partinin genel başkanı “Hayır diyenler teröristlerle birlikte hareket ediyor” dememiş miydi? ‘Evet’ kampanyasının en önemli destekçisi, ülkenin en tepe yöneticisi, Cumhurbaşkanı, sürekli ‘yeni bir İstiklal Savaşı verildiğinden’ söz etmiyor mu?

Siz ‘hayır’ oyu verecekleri teröristin amaçlarına hizmet etmekle suçlarsanız, partinin daha küçük yöneticileri de işte böyle abuk sabuk konuşmaya başlar.

Yarın, böyle nutuklarla gaza gelmeye teşne ‘meczuplar’ daha da ileriye gidebilirler.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı