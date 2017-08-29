Mehmet Y. Yılmaz: Adam aslında doğruyu söylüyor, yeni bir devlet kuruluyor

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AKP’nin “bildiğimiz eski Türkiye Cumhuriyeti” yerine yeni bir devlet kurmakta olduğunu söyleyen eski yöneticisi, herkes tarafından ağzının payı verilerek bir kenara atıldı.

Adam aslında doğruyu söylüyor, yeni bir devlet kuruluyor.

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Ve bu yeni oluşumda Anayasa yok sayılıyor.

Anayasa’yı silah zoruyla ortadan kaldırmaya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni görevini yapmaktan alıkoymaya kalkışanlar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

TBMM’nin yapması gereken işleri hükümet yapıyor.

“Bir zamanlar yürürlükte olan” Anayasa’nın 121. maddesi olağanüstü hal ilanından sonra kanun hükmünde kararnameler çıkarılabileceğini söylüyordu.

Nitekim hükümet, Anayasa’nın bu hükmüne dayanarak kararnamelerle ülkeyi yönetiyor.

Mehmet Y. Yılmaz’ın yazısı