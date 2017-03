Mehmet Topal’ın ardından Selçuk İnan: Alt liglerde yaşananları anlatsam inanamazsınız, taraftarlık bu değil 

Galatasaray’ın kaptanı Selçuk İnan, alt liglerde mücadele eden futbolculara yönelik sözlü ve fiili saldırıların önüne geçilmesi için spor basınına çağrıda bulundu.

‘Taraftarlık küfür etmek, saldırmak anlamına gelmiyor’

Sarı-kırmızılıların 3-2 kazandığı Gençlerbirliği maçının ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, profesyonel futbolcular adına bir şeyler söylemek istediğini dile getiren İnan, şöyle konuştu: “Biz futbolcuyuz. Televizyon programı yapan ağabeylerimiz var. Çok saygı duyduğum insanlar var. Her zaman bizi eleştirebilirler. Saygı duyuyoruz. Onların işi bu ama benim onlardan ricam, insanları gerçekten yönlendirebiliyorlar. Özellikle taraftarları, futbolu seven insanları. Onlardan küçücük bir ricam olacak. Futbolun bir oyun olduğunu, güzel bir oyun olduğunu, bunun zevkini almamız gerektiğini her zaman dile getirelim. İnsanlara bunu aşılamamız lazım. Taraftarlık küfretmek, hesap sormak, saldırmak anlamına gelmiyor. Bunu her defasında, her programda belirtmeliyiz.”

‘Öyle olaylar yaşanıyor ki’

Alt liglerde oynayan meslektaşlarının kendisini arayarak sıkıntılarını dile getirdiğini anlatan sarı-kırmızılı takımın kaptanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Belki ben buradan sesimi herkese duyurabiliyorum ama inanın onlar o kadar zorluk çekiyor ki. Hepsi bizi arıyor, bizden rica ediyorlar. Biz iyi insanlardan kurulu bir ülkeyiz. Bunu birçok defa söyledim. Güzel bir iş yapıyoruz. Özel bir iş yapıyoruz. Bunun da farkındayız. Biz tabii ki insanları mutlu etmek istiyoruz. Ben bugün golü attığım zaman inanın kendim için sevinmedim ki. Annem, babam, arkadaşlarım, taraftarlarım için sevindim. Biz hiçbir zaman kötü olmasını istemiyoruz ki. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Futbolculara saldıranlara taraftar demek, genelleme yapmak da istemiyorum. Ama bir şeyler söylememiz lazım. Alt liglerde öyle olaylar yaşanıyor ki. Burada anlatmaya kalksam inanamazsınız.”

‘Şampiyon olamayanlar küfür mü yiyecek?’

Televizyonda spor programı yapan herkesten taraftarları yönlendirmeleri için ricada bulunan İnan, “Anlam veremiyorum gerçekten. Bir insan bir insana küfür edemez. Ben hayatımda hiç kimseye küfür etmedim. Nasıl bir insan kötü oynadığı için ya da bir maç kaybettiği için birine küfür edebilir ki! Buna kimsenin hakkı yok. Bu taraftarlık değil. Bir takım şampiyon oluyor. Diğerleri ne yapacak, küfür mü yiyecek?” diye sordu.

‘Kendi maçlarına korkarak gidiyorlar’

Fenerbahçe’nin kaptanı Mehmet Topal da Alanyaspor’u 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardıdnan yaptığı açıklamada, aynı konuya değinmişti. Topal, “Bizler de alt liglerden geldik ve orada oynayan çok sayıda arkadaşımız, kardeşimiz var. Onlar unutulduklarını zannediyorlar. Kendi maçlarına korkarak gidiyorlar. Onlara destek olmalıyız. Bir futbolcu için ‘Maça korkarak gidiyorum’ demek kötü bir şey” demişti.